تحرك لإعادة مفاوضات سد النهضة

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت على حتمية العودة إلى مفاوضات جادة وفعالة بهدف التوصل لاتفاق عادل وملزم بشأن سد النهضة الإثيوبي قبل موسم الفيضان.

واتفق الجانبان، في مؤتمر صحفي مشترك بالخرطوم، على رفض النهج القائم على فرض الأمر الواقع وبسط السيطرة على النيل الأزرق.

وقال عبد الفتاح البرهان، في المؤتمر المشترك، «ناقشنا كل الملفات التي تدعم التعاون المشترك وتوصلنا فيها لرؤى تخدم مصالح الطرفين»، لافتا إلى أن السودان يمر الآن بمرحلة انتقالية يتخللها الكثير من الصعاب.

وأضاف أن «زيارة الرئيس السيسي تأتي في وقت مهم والسودان بحاجة للأصدقاء».