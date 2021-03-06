قادة صحف خليجية يشاركون بمنتدى السعودية بيت العرب الكبير

يشارك قادة صحف خليجية في منتدى خليجي بعنوان « السعودية .. بيت العرب الكبير»، يعقد اليوم في العاصمة البحرينية المنامة. وينظم المنتدى صحيفة «البلاد» البحرينية. ويلتئم المنتدى عن طريق الاتصال المرئي بمشاركة واسعة من رؤساء تحرير الصحف الخليجية ومسؤولي الصف الأمامي بالمؤسسات الإعلامية وقامات عربية من حملة الأقلام والرأي وقيادات بالمجتمع المدني وشخصيات أكاديمية وبرلمانية.

وتستعد الصحيفة لإطلاق وسم #السعودية_بيت_العرب_الكبير للتغريد عن أعمال المنتدى. ويمكن متابعة المنتدى عبر منصات صحيفة «البلاد» وشركاء الصحيفة في تغطية وقائع الفعالية من مؤسسات إعلامية وصحافية.

هدف المنتدى

يهدف المنتدى إلى إعلاء الصوت الخليجي الشعبي للتضامن مع المملكة العربية السعودية استنكارا لما تتعرض له المملكة العربية السعودية من حملة معادية تمس سيادتها بعد التقرير الأمريكي المجافي للحقيقة من وكالة الاستخبارات الأمريكية، والذي خلا من أي معطيات أو أدلة أو براهين تذكر. ويحمل المنتدى عنوان «السعودية.. بيت العرب الكبير». ومن المقرر بث وقائع المنتدى عبر قناة «البلاد» على «اليوتيوب» ومنصة «زووم» وحساب الصحيفة بـ«الانستغرام لايف».

المحاور

يتضمن المنتدى 3 محاور رئيسة، وهي: تقييم العلاقات الخليجية الأمريكية عموما، والعلاقات السعودية الأمريكية تحديدا، وتأثير التقرير الأخير على هذه العلاقات، ودعم موقف الرياض لالتزامها بتنفيذ القانون بشفافية ونزاهة ورفض المساس بسيادة المملكة العربية السعودية، ودور المؤسسات الأهلية في دعم الموقف العربي السعودي.

وأكد 11 قياديا بمراكز رئيس تحرير ونائب رئيس تحرير صحيفة خليجية مشاركتهم بأعمال المنتدى، وهم: رئيس اتحاد الصحافة الخليجية رئيس هيئة الصحفيين السعوديين رئيس تحرير صحيفة الجزيرة السعودية خالد المالك، ورئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية أحمد الجار الله، ورئيس تحرير صحيفة الرؤية العمانية حاتم الطائي، ورئيس التحرير المسؤول بصحيفة البيان الإماراتية منى بوسمرة، ورئيس تحرير صحيفة دوت الخليج السعودية الدكتور عثمان الصيني، ورئيس جمعية الصحفيين الإماراتية رئيس تحرير سابق لصحيفة الرؤية الإماراتية محمد الحمادي، ورئيس تحرير صحيفة عكاظ السعودية جميل الذيابي، ورئيس تحرير صحيفة الاتحاد الإماراتية حمد الكعبي، ورئيس تحرير صحيفة اليوم السعودية عمر الشدي، ورئيس تحرير صحيفة الخليج تايمز الإماراتية مصطفى الزرعوني، ونائب رئيس تحرير صحيفة النهار الكويتية سامي النصف، إلى جانب مشاركة رئيس تحرير صحيفة البلاد البحرينية مؤنس المردي.

كما يشارك في المنتدى عدد من أعضاء السلطة التشريعية البحرينية، وسيكون من ضمن المشاركين أيضا بالمنتدى الأول من نوعه خليجيا عدد من الكتاب العرب وقيادات مؤسسات المجتمع المدني المختلفة.