في أسبوع التحالف يعترض ويدمر 17 مسيرة

في الوقت الذي رفعت فيه الميليشيات الحوثية شعار «إراقة الدماء»، بكل همجية، وتتعمد استهداف المدنيين الآمنين بمناطق الجنوب: عسير وجازان ونجران، بشكل مباشر، دون أي اعتبار للقيم الإنسانية، نجحت القوات السعودية في التصدي بكل براعة لهجماتها وقامت بإفشال مخططاتها، إذ واصلت اعتراض نحو 360 صاروخا باليستيا استهدفت مناطق الجنوب حتى هذا الوقت، واعتراض 523 طائرة مسيرة، وتدمير 204 ألغام بحرية، وتدمير 62 قاربا سريعا ومفخخا، والتي بلغ مجموعها نحو 1149 هجوما فاشلا وجبانا، دمرته المملكة بكل أمان، آخرها اليومين الماضيين، حيث تم اعتراض وتدمير 8 طائرات مفخخة بلا طيار.

هجوم جبان

واصلت ميليشيا الحوثي الإرهابية إطلاق عدد من الطائرات المفخخة نحو بعض مناطق المملكة، والتي اعترضتها ودمرتها قوات الدفاع الجوي السعودي بنجاح كبير، في منطقة الرياض، وعسير، وجازان.

وتهدف المليشيا الحوثيه من إطلاق الطائرات للتأثير على المدنيين،والتأكيد على استمرار تورط الميليشيات التي تحظى بالدعم الإيراني، في تحدٍ واضح لها، لاختراق قراري الأمم المتحدة 2216، 2231، وسط استنكار وإدانة العديد من الدول الخليجية والعربية والإسلامية والعالمية، ومطالبتهم لإيقاف العبث الحوثي، الذي يتكرر بشكل يومي ضد مناطق المملكة عامة، ومناطق الجنوب خاصة.

ولكن القوات استطاعت أن تقوم برصدها وتحطيمها فورا، دون حدوث أي أضرار كبيرة.

إجراءات قانونية

تتخذ القوات للتعامل مع ميليشيات الحوثيين الإرهابية، إجراءات حازمة، حيث يمارس التحالف أعلى درجات ضبط النفس، في التعامل مع الانتهاكات الصارخة، والتي تعد جرائم حرب، ومن أبرزها: الرصد، والمراقبة الاستخباراتية، والاستهداف المدمر للتهديد وللهجوم المتعمد لإيذاء المدنيين، وتدمير مرافق ومنصات الإطلاق للطائرات بدون طيار المفخخة، والصواريخ الباليستية، واتخاذ إجراءات صارمة عاجلة، لردع الميليشيات الإرهابية، والتي تكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، ومحاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ، للهجوم الإرهابي المتكرر.

شعار التحدي

يرفع السعوديون شعار التحدي بكل شجاعة واقتدار في وجه الميليشيات الحوثية المدعومة، مؤكدين أن المملكة آمنة بفضل قيادتها ورجالها، وأن ماتقوم به الميليشيات من استهداف فاشل، لن يثنيهم عن حماية دوت الخليج وحدوده، وأن الرد سيكون قاسيا وحاسما.

ساحة انتصارات

يعد الحد الجنوبي بالمملكة دروعا محصنة، وساحات انتصارات للجنود، ومقبرة للحوثيين والأعداء، منذ بدء هجمات ميليشيات الحوثية المدعومة من إيران على الجنوب، وكللت جميع محاولاتهم لاستهداف المواطنين والمدنيين وترويعهم، بالفشل.

كما أن هجمات الحوثيين كانت لغرض ضرب البنى التحتية، وتدمير مقومات الحياة، واستهدافهم أيضا للمنشآت الحيوية، والأعيان المدنية، والمدارس، والمستشفيات، والمطارات، وغيرها، وتؤكد هذه الاستهدافات على إجرام ميليشيا الحوثي، وخلق انتصارات وهمية، وتجاهل القرارات الدولية.

فشل الهجوم الحوثي

اعتراض 360 صاروخا باليستيا

اعتراض 523 طائرة مسيرة

تدمير 204 ألغام بحرية

تدمير 62 قاربا سريعا ومفخخا

إجراءات حازمة ضد الميليشيات

الرصد، والمراقبة الاستخباراتية

الاستهداف المدمر للتهديد وللهجوم

تدمير مرافق ومنصات الإطلاق للطائرات والصواريخ الباليستية

محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ للهجمات

عوامل تؤكد الاستهدافات الحوثية

الميليشيات تخترق قراري الأمم المتحدة

الدول تدين وتستنكر الاعتداءات الهمجية

أبرز الأماكن المستهدفة

الأحياء السكنية

منازل المواطنين

المواقع الحيوية

المطارات

المستشفيات

المدارس

تحلية المياه

المساجد

المقابر

الأعيان المدنية

الحرمين الشريفين

بعض المناطق كـ:عسير، جازان، نجران،الرياض، ومكة المكرمة

إفشال الهجمات منذ 1 مارس

01 مارس

جازان - سقوط مقذوف تجاه إحدى القرى الحدودية بجازان، إصابة: 5 مدنيين + تضرر منزلان ومحل تموينات و 3 مركبات مدنية بعدة أضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة

02 مارس

المنطقة الجنوبية - اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة

03 مارس:

المنطقة الجنوبية – تدمير طائرة مفخخة أطلقتها المليشيا تجاه المملكة.

04 مارس:

جازان - تعترض وتدمر صاروخاً بالستياً أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه جازان لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

04 مارس:

خميس مشيط – اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» تجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط

05 مارس:

خميس مشيط - اعتراض وتدمير (6) طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران اليوم الجمعة تجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط

06 مارس:

جازان + خميس مشيط اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتا تجاه خميس مشيط وجازان

واعتراض وتدمير ما مجموعه (8) ثمانية طائرات بدون طيار خلال (24) الساعة الماضية.