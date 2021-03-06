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الشمري: أمريكا تستخدم حقوق الإنسان ذريعة للابتزاز

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أكد عضو اللجنة الدولية للدفاع عن معتقلي جوانتنامو، المحامي السعودي الدولي كاتب فهد الشمري، أن تقرير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، عن مقتل جمال لا قيمة له، لأنه قائم على الظن والتوقع، مشيرا إلى أن أمريكا تجعل من حقوق الإنسان، ذريعة للابتزاز .

وقال الشمري إن تقرير المخابرات الأمريكية تجاه المملكة، حول مقتل خاشقجي في قنصلية بأسطنبول، خلال شهر أكتوبر 2018 «ممتلئ بالغل خاصة من المتربصين بالمملكة»، موضحا أن «التقرير ظهر بتكهنات ودون أدلة ملموسة ودون جديد يُذكر».

وعبر عن ثقته بالقضاء السعودي، قائلا:«نحن على يقين أنه لن يكون هناك أحد أحرص على تحقيق العدالة بقضية خاشقجي من ولاتنا الملك سلمان وولي عهده الأمير ».

وقال الشمري «إننا كسعوديين في هذا البلد نعلم يقيناً عمق وحكمة وحنكة ولاة الأمر، الذين أجادوا ويجيدون التعامل مع مثل هذه التغيرات».

وكشف عن أن الولايات المتحدة «من خلال معتقل جوانتنامو أبرزت الصورة الحقيقية التي غابت عن العالم»، مؤكدا أن «تاريخ هذا المعتقل سييء السمعة دموي مليء بالخطايا والآثام».


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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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