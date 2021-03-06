رئيس فنزويلا يتلقى جرعة من اللقاح الروسي «سبوتنيك-في»

ابوظبي - سيف اليزيد - تلقى كل من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، السبت، الجرعة الأولى من لقاح سبوتنيك-في الروسي المضاد لفيروس كورونا، وفق ما أوردته القناة التلفزيونية الرسمية.

وقال الرئيس البالغ من العمر 58 عاماً ممازحاً «لقد تلقيت التطعيم (...) ليس لدي (فييفراسكي)»، أي الحمى، مضيفاً «يبدو أنه يمكننا التحدث بالروسية بعد ذلك».

وأضاف مادورو، أنّ سبوتنيك-في «لقاح فعّال يولّد المناعة».

وقالت زوجته «لا نشعر بألم»، فيما علّق مادورو «سيليا شجاعة أكثر مني، أنا تألمت».

وكان الرئيس الفنزويلي أعلن الأربعاء تسجيل أولى الإصابات في بلاده بالنسخة البرازيلية المتحوّرة لـ«كورونا».

وسجّلت إصابة بهذه النسخة لدى موظف في مطار مايكويتيا الذي يخدم كراكاس، حيث سجّلت إصابتان، كما سجلت إصابتان في ولاية ميراندا المجاورة، فضلاً عن ست إصابات في ولاية بوليفار الحدودية مع البرازيل.

وأحصت فنزويلا التي يبلغ عدد سكانها نحو 30 مليون نسمة، 139 ألفا و934 إصابة بكورونا حتى الثلاثاء، و1.353 وفاة، حسب الأرقام الرسمية التي تشكك منظمات غير حكومية على غرار هيومن رايتس ووتش بدقتها.