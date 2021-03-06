جرعة تفاؤل لمستثمري “بيتكوين”.. ترقبوا ارتفاعاً كبيراً في العملات الرقمية

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 مارس 2021 10:17 مساءً - منذ 8 دقائق

آخر تحديث: 6 - مارس - 2021 10:13 مساءً

بعد التراجع المقلق الذي شهدته العملات الرقمية مطلع شهر مارس، عادت هذه العملات وخاصة البيتكوين لالتقاط أنفاسها من جديد، بعدما استعادت بعضاً من المكاسب التي حققتها منذ مطلع عام 2021.

وفي جرعة تفاؤل جديدة لمستثمري البيتكوين، فقد كشف بنك غولدمان ساكس Goldman Sachs في استطلاع حديث أن 22% من عملائه يتوقعون أن يصل سعر العملة المشفرة بيتكوين إلى 100 ألف دولار على الأقل في الأشهر الـ 12 المقبلة.

كما يتوقع 54% من عملاء البنك أن يتراوح سعر العملة المشفرة بين 40 ألف دولار و 100 ألف دولار في نفس الفترة، بحسب موقع “بيزنس إنسايدر”.

ونُشر استطلاع البنك في 3 مارس، والذي شارك به 280 مشاركًا حول تعرضهم للأصول الرقمية ووجهة نظرهم وتوقعاتهم.

يعتقد 57% من المستطلعة آراؤهم أن الأخبار الإيجابية مثل الاستثمار المؤسسي أدت إلى ارتفاع الأسعار للعملات المشفرة.

في فبراير، ألقت الشركات الكبرى بثقلها وراء بيتكوين، بما في ذلك Tesla و MasterCard بينما شهدت العملة المشفرة دعمًا متجددًا من MicroStrategy.

بالنظر إلى المستقبل، يعتقد 34% من المشاركين في الاستطلاع أن أكبر عقبة في تخصيص الأموال للأصول الرقمية هي التنظيم والقوانين، بينما يرى 24% أن الافتقار إلى الأصول المنظمة والقابلة للاستثمار هو أكبر عقبة.