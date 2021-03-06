الإرياني للمجتمع الدولي: جماعة الحوثي لا تفهم سوى لغة القوة

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 مارس 2021 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

طالب الوزير اليمني، الثلاثاء، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بعدم إضاعة المزيد من الوقت والجهد في محاولات عبثية لإقناع قيادات الحوثيين بالجنوح للسلم، والتحرك الجاد لدعم جهود الدولة لبسط سيطرتها.

وأكد الإرياني، على أن تجارب اليمنيين مع جماعة الحوثي منذ نشأتها تؤكد أنها لا تفهم سوى لغة القوة.

كما شدد على أن الجماعة لن تنصاع لدعوات وجهود التهدئة والانخراط في مسار لبناء السلام على قاعدة المرجعيات الثلاث إلا تحت ضغط عسكري وسياسي، وهو ما يجب أن يستوعبه المجتمع الدولي.

يشار إلى أن وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، كان قد دعا الجمعة، ميليشيات الحوثي لتقديم مصلحة البلاد على أجندة إيران التدميرية.

جاء ذلك، خلال لقاء وزير الخارجية اليمني مع المبعوث الأميركي لليمن تيم ليندركنج، لمناقشة تبعات استمرار التصعيد الحوثي في مأرب والجهود

يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كان عبّر، عن قلقه من التصعيد الحربي في محافظة مأرب وتداعياته الإنسانية على السكان والنازحين، إضافة إلى العديد من الضحايا الذين يسقطون هناك.

وجدد في اتصال هاتفي، الثلاثاء الماضي، مع رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، دعوته إلى “وقف إطلاق النار بشكل كامل وانخراط الجميع في نقاش سلام”.