بعد انسحاب الموريتاني أحمد ولد يحيى… تغريدة أخرى لاتحاد جنوب إفريقيا تعين موتسيبي رٸيسا للكاف

جدة - عبدالحي حسين - نشر اتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم، تغريدة أخرى عبر موقعه الرسمي “تويتر”، مرفوقة بصورة موتسيبي، ورئيس الفيفا إنفانتينو، ومنافسي باتريس، أحمد يحيى، وسينغور قبل انسحابهما.

وجاء في التغريدة المذكورة، “رئيس CAF القادم، الدكتور باتريس موتسيبي مع رئيس FIFA إنفانتينو والنائبين الأول والثاني لرئيس CAF ، أحمد يحيى (إلى اليسار) وأوغسطين سنجور (إلى اليمين).

وجاءت هذه التغريدة لتزكي ترأس باتريس موتسيبي للاتحاد الإفريقي، بعد انسحاب كل منافسيه، قبل الموعد المحدد للانتخابات.

وكان اتحاد جنوب إفريقيا قد نشر تغريدة أولى بموقعه الرسمي “تويتر” قال فيها “أصبح الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيسا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعد انسحاب جميع المنافسين له على هذا المنصب”.

وفي السياق ذاته أصدر المرشح الموريتاني لرئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أحمد ولد يحيى، بيانا رسميا أعلن فيه عن انسحابه من سباق الانتخابات التي ستقام بالمغرب يوم 12 من شهر مارس الجاري، مؤكدا في الوقت ذاته دعمه للجنوب إفريقي، باتريس موتسيبي، الذي حسم “فوزه“ قبل الموعد المنتظر.

وأشار ولد يحيى في بلاغه أنه جرى التوافق بين المرشحين الأربعة لرئاسة الـ”كاف” من أجل توحيداللائحة المترشحة، بناءً على ما خلص إليه اجتماع الأطراف المعنية في العاصمة المغربية الرباط نهاية الأسبوع الماضي.

جدير بالذكر، أن أوجستن سنجور رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، والإيفواري جاك أنوما والموريتاني أحمد ولد يحيى، كانوا ينافسون موتسيبي على منصب الرئاسة، قبل إعلانهم الانسحاب من السباق.