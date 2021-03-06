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بعد الهزيمة أمام الجيش الملكي.. السكيتيوي يقدم استقالته على المباشر

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عماد الدين تزريت 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - قدم مدرب فريق نهضة بركان طارق السكيتيوي استقالته على المباشر، في تصريح له لقناة ، مباشرة بعد نهاية مباراة فريقه أمام الجيش الملكي، التي انتهت بفوز الجيش بهدفين لهدف واحد.

وينتظر السكيتيوي قبول إدارة الفريق البركاني استقالته، بعدما خانته النتائج في المباريات الأخيرة، حيث أقصي من مسابقة كأس العرش، وخسر مباراة اليوم أمام الجيش.

جدير بالذكر، أن إدارة نهضة بركان كانت قد جددت ثقتها في المدرب السكيتيوي رغم الإقصاء من كأس العرش؛ إلا أن هذا الأخير لم يستطع مواصلة المشوار، بعدما خانته النتائج في انتظار قرار الإدارة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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