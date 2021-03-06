وزارة الصحة: 578 ألف شخص اكتمل تلقيحهم.. و3.9 مليون تلقوا الجرعة الأولى

جدة - عبدالحي حسين - قالت وزارة الصحة، اليوم السبت، في نشرة كورونا اليومية، إنه تم تلقيح 3 ملايين و913 ألف و615 شخصا ضد “كوفيد-19” بالمغرب إلى حدود السادسة من مساء اليوم.

وأظهرت المعطيات ذاتها، أن عدد المستفيدين والمستفيدات من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ إلى حدود مساء اليوم 578 ألف و942 حالة.

حملة التلقيح انطلقت قبل خمسة أسابيع، وتراهن السلطات الصحية من خلالها على تلقيح 80 في المائة من السكان، من أجل كبح وباء كورونا، والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وتجري حملة التطعيم بطريقة تدريجية، على مراحل، حيث بدأت باستفادة العاملين في الصفوف الأمامية والمسنين، على أن يتم تعميمها لتشمل جميع المواطنين المغاربة والمقيمين، الذين تفوق أعمارهم 17 سنة.