شهادات: سيول الأمطار جرفت مرشحين للهجرة السرية في القصر الصغير -فيديو

جدة - عبدالحي حسين - جرفت السيول التي غمرت أحياء مدينة القصر الصغير القريبة من ميناء طنجة المتوسطي، شخصين، والكثير من المواشي والأبقار؛ فيما تسببت في انهيار منازل وأسوار المنطقة المنكوبة، بسبب التساقطات المطرية الكبيرة التي شهدتها صباح اليوم السبت.

وبحسب شهادات الشباب الذين تحدثوا إلى “اليوم24″، فإن مدينة القصر الصغير، لم تشهد مثل هذه الفيضانات، منذ سنة 1995. وقال شاب كان يتحدث إلى الموقع: “للأسف جرفت السيول القوية شخصين، الأول “حرّاك” قد غمرته المياه؛ بينما كان صديقه الثاني يحاول انقاذه، إلا أن قوة السيول كانت أقوى منهما، فجرفتهما إلى مصب البحر. السيول جرفت أيضا المواشي والابقار وممتلكات الناس، وغمرت المياه القوية كل منازل الناس؛ فيما تسببت في انهيار أسوار بيوتهم، وحدث هذا في وقت مبكر من الصباح”.

‎وتواردت هذه المعطيات، عقب إصدار المديرية العامة للأرصاد الجوية، نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، أكدت فيها أن زخات قوية محليا رعدية، (من 60 إلى 80 ملم)، ستهم اليوم عددا من مناطق الشمال، من بينها إقليم الفحص-أنجرة الذي تقع فيه القصر الصغير، كما توقعت الأرصاد الجوية إمكانية أن تتجاوز التساقطات هذه المقاييس محليا.



‎وكانت مدينة تطوان قد شهدت قبل أيام، تساقطات مطرية غزيرة، أدت إلى فيضانات وسيول خلفت خسائر مادية في عدد من أحياء المدينة.