شباب بنجرير يحقق المفاجأة ووداد فاس يمطر شباك النادي القنيطري برباعية

جدة - عبدالحي حسين - حقق شباب بنجرير لكرة القدم، مفاجأة الجولة 13 من القسم الاحترافي الثاني، عقب فوزه على المتصدر أولمبيك الدشيرة، بثلاثة أهداف لهدفين بملعب أدرار.

ومكن هذا الفوز فريق شباب بنجرير من الصعود إلى الرتبة الثامنة برصيد 17 نقطة؛ فيما تجمد رصيد الدشيرة عند 21 نقطة في الرتبة الثانية، بعدما تنازل عن الصدارة لصالح سطاد المغربي.

وفي مباراة ثانية، أمطر الوداد الفاسي شباك نظيره النادي القنيطري برباعية، تاركا إياه في الرتبة 12 برصيد 15 نقطة؛ بينما تمكن هو من الالتحاق بالصفوف الأمامية، بعدما احتل الرتبة الخامسة بـ19 نقطة، على بعد نقطتين من المتصدر سطاد المغربي.

وتواصلت معاناة الاتحاد البيضاوي، بعدما خسر مباراته أمام الاتحاد الرياضي التوركي بهدف نظيف بملعبه، مستمرا بذلك في الرتبة الأخيرة بثماني نقاط، بينما تمكن الفريق التوركي من زيادة رصيده ليصل إلى 19 نقطة في الرتبة السادسة.