في غياب حارس “الأسود”.. إشبيلية يواصل حصد النتاٸج السلبية

جدة - عبدالحي حسين - مني فريق إشبيلية بالهزيمة، اليوم السبت، أمام فريق التشي لحساب منافسات الدوري الاسباني لكرة القدم بهدفين لواحد.

وواصل إشبيلية سلسة نتاٸجه السلبية في المباراة الثاني علی التوالي بعد الخروج من مسابقة كأس الملك قبل أيام علی يد فريق برسلونة من محطة النصف بثلاثية رغم ثناٸية التقدم في مبایاة الذهاب.

وغاب عن مباراة اليوم الحارس المغربي ياسين بونو، بعدما غاب عن مباراة برشلونة بسبب اصابة في أصبع اليد، ليحصد الفريق هزيمته الثانية في ظرف وجيز.