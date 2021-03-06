تسجل 7 وفيات و 1318 إصابة جديدة بكورونا بالكويت

محمد الفلاح - السبت 6 مارس 2021

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت تسجيل 1318 إصابة جديدة بفيروروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) في الساعات ال24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 199428 حالة، في حين تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1120 حالة.



وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 168 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتھا بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 13077 حالة.

وعن حالات الشفاء، قال السند إنه تم تسجيل 992 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 185231 حالة.