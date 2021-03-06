شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يكشف آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 6 مارس 2021

في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة السبت:



التحقيق في منشأ كوفيد

أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية أنّ فريق الخبراء الذي تم إرساله إلى ووهان في الصين في يناير للتحقيق في منشأ وباء كوفيد-19 سيصدِر تقريره في الأسبوع الذي يبدأ في 15 مارس.

خطة التحفيز

صوّت أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ليل الجمعة السبت على سلسلة طويلة من التعديلات على حزمة الانعاش البالغة 1,9 تريليون دولار التي طرحها جو بايدن، في جلسة طويلة ما زال الديموقراطيون يأملون في اختتامها بتصويت حاسم نهاية هذا الأسبوع.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن "هذا الاتفاق يسمح لنا بالمضي قدما في خطة التحفيز الأميركية التي نحتاج إليها بشكل عاجل".

اختبارات سريعة في ألمانيا

تدفق الألمان على سلسلة متاجر آلدي لشراء أول اختبارات كورونا السريعة التي تطرح للبيع في ارجاء البلاد، مع نفاد الكميات المعروضة للبيع خلال ساعات قليلة.

وواجه منافسه ليدل عطلا في الموقع الالكتروني بعدما بدأ طرح ادوات للاختبار المنزلي للبيع على الانترنت.

فتح مزارات في كاليفورنيا

أقرت كاليفورنيا الجمعة تخفيف القيود الصحية المتصلة بجائحة كوفيد-19 بما يتيح إعادة فتح مجمع ديزني لاند ومراكز ترفيهية أخرى إضافة إلى المدارج في الهواء الطلق اعتبارا من الأول من ابريل، مع تقليل القدرة الاستيعابية للمجمعات المفتوحة.

احتجاجات في باراغواي

أفاد صحافيو وكالة فرانس برس أنّ 20 شخصا اصيبوا بعدما استخدمت الشرطة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرات عنيفة في باراغواي الجمعة احتجاجا على إدارة السلطة لأزمة فيروس كورونا، في حين قدم وزير الصحة خوليو مازوليني الذي تعرض لهجوم عنيف في الأيام الأخيرة من قبل نقابات العاملين في القطاع الصحي ونواب، بينهم أعضاء في الحزب الحاكم، تقديم استقالته.

تأجيل التصويت في فنلندا

أعلنت فنلندا أنها سترجئ موعد الانتخابات المحلية المقررة أساسا في ابريل إلى يونيو، في إجراء عارضه فقط حزب الفنلنديين الحقيقيين اليميني المتطرف.

2,58 مليون وفاة

تسبب فيروس كورونا بوفاة مليونين و581 ألفا و034 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة السبت عند الساعة 11,00 ت غ.

وتأكدت إصابة أكثر من 116 مليونا و31 ألفا و470 شخصا بالفيروس منذ ظهوره. وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً جراء الوباء إذ سجلت 522 ألفا و879 وفاة، تليها البرازيل التي سجلت 262 ألفا و770 وفاة ثم المكسيك حيث بلغ عدد الوفيات 189 ألفا و578 فالهند حيث توفي 157 ألفا و656 شخصا وبريطانيا التي سجلت 124 ألفا و261 وفاة.

ميركل تحذّر بشأن النساء

حذّرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بأنّ الوباء يهدد بتقويض التقدم المحرز في مجال المساواة بين الجنسين، حيث تتحمل النساء نصيب الأسد من رعاية الأطفال في حالة الإغلاق ومن المرجح أن يعملن في وظائف معرضة للخطر. وقالت الزعيمة المخضرمة "مرة أخرى، غالبًا ما يتعين على النساء القيام بشكل جيد بالموازنة بين التعليم المنزلي ورعاية الأطفال والوظائف الخاصة بهن".

كما يفوق عدد النساء عدد الرجال في مهن الرعاية في وقت تكون فيه هذه الوظائف "صعبة بشكل خاص".

تلقيح القردة

تلقى عدد من القردة العليا في حديقة الحيوانات في مدينة سان دييغو الأميركية لقاحا مضادا لفيروس كورونا صمم خصيصاً للحيوانات، مما جعلها أول رئيسيات غير بشرية تُلقّح ضد كوفيد-19، على ما أفاد مسؤولو الحديقة.

وكانت قردة غوريلا في هذه الحديقة الواقعة في جنوب كاليفورنيا، وهي واحدة من أكبر حدائق الحيوانات في العالم، أصيبت بفيروس كورونا في مطلع شهر يناير الفائت، فأخضعت للحجر الصحي بعد ظهور الأعراض عليها.