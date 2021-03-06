خبيرة تغذية روسية: حساء العدس هو الأكثر فائدة للصحة

محمد الفلاح - السبت 6 مارس 2021

أكد خبيرة تغذية روسية، أن حساء العدس هو الأكثر فائدة للصحة.



وقالت الدكتورة أولغا ديكر، إن حساء العدس غني بالبروتينات، وتضيف موضحة، "على الرغم من أن هذه بروتينات نباتية، إلا أنها تحتوي على 12 حمضا أمينيا، ويمكننا إضافة مصادر حيوانية للبروتينات، مثل اللحم، إلى هذا الحساء".

واضافت، كما يحتوي حساء العدس على نسبة عالية من الألياف الغذائية، ما يجعله مفيدا للصحة ولتعزيز منظومة المناعة .بحسب "روسيا" اليوم.

وتشير الخبيرة، إلى أن الحساء الثاني المفيد للصحة، هو حساء الخضروات مع مرق اللحم. وتضيف، يمكن استخدام الخضروات الطازجة والمجمدة في تحضير هذا الحساء.

وتقول، "يمكن تحضير حساء الخضروات، إضافة الفاصوليا الخضراء والكوسا وجذر الكرفس، باعتبارها مصدرا للكربوهيدرات البسيطة والألياف الغذائية، مع اللحم مصدر البروتينات والدهون".