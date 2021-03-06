السعودية: إصابتان بشظايا بعد اعتراض طائرات حوثية

محمد الفلاح - السبت 6 مارس 2021

أعلن الدفاع المدني في منطقة عسير جنوب غرب المملكة العربية السعودية، الجمعة، إصابة طفل وأحد المدنيين نتيجة سقوط وتناثر شظايا اعتراض طائرات دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية بمحافظتي خميس مشيط وأحد رفيدة.



ونقلت وكالة الانباء السعودية"واس" عن المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، قوله إن "الدفاع المدني تلقى مساء الجمعة عدداً من البلاغات عن سقوط وتناثر شظايا في عدد من المناطق السكنية بمحافظتي (خميس مشيط وأحد رفيدة)، نتيجة عمليات اعتراض طائرات من دون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة".

وأشار الى ان "هذا العمل الإرهابي نتج عنه إصابة طفل يبلغ من العمر (10 أعوام)، تمت معالجته عن طريق فرقة الهلال الأحمر السعودي، إضافة إلى إصابة أحد المدنيين أثناء قيادته مركبته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحالته مستقرة".

كما اعلن النقيب محمد بن عبده السيد "تضرر عدد من المنازل بأضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة".

وكان التحالف العربي، أعلن في وقت سابق ارتفاع عدد الطائرات الحوثية المفخخة التي أطلقت تجاه المملكة وتم تدميرها خلال الـ 24 ساعة الماضية الى 6 طائرات.