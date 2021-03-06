شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والسودان يؤكدان حتمية العودة إلى مفاوضات سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم، حتمية العودة إلى مفاوضات جادة وفعالة بخصوص سد النهضة الإثيوبي.

وأوضح الجانبان في مؤتمر صحفي مشترك عقب اللقاء أنه جرى الاتفاق على أهمية الاستمرار في التنسيق بين البلدين للوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونًا بشأن ملء السد بما يحقق مصالح الدول الثلاث، مشيرين إلى أن ملف سد النهضة يخص المصالح الحيوية بين السودان ومصر بوصفهما دولتي المصب في حوض النيل وستتأثران بشكل مباشر من هذا المشروع الضخم.

وشدد الجانبان على رفض أي نهج للسيطرة على النيل الأزرق من خلال إجراءات أحادية لا تراعي مصالح وحقوق دولتي المصب.