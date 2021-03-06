كاليفورنيا “أميركا” ـ وكالات: أعلنت حديقة حيوانات “سان دييجو سفاري بارك” في ولاية كاليفورنيا الأميركية أنها قامت بتطعيم 9 قردة باللقاح المضاد لفيروس “كورونا” المستجد، إثر إصابة العديد من الغوريلات بالفيروس في وقت سابق من هذه السنة. وحسبما ذكرت صحيفة “ذي سان دييجو تريبين”، أن شركة “زوإيتيك” المنتجة للأدوية والتطعيمات الخاصة بالحيوانات، قدمت التطعيم غير المخصص للاستخدام البشري لتلك القردة، وهو أول اللقاحات المعروفة للقردة”. وتابعت: “إن بعض القردة قد تحصلوا على جرعتين منفصلتين من اللقاح، يفصل بين كل واحدة منهما ثلاثة أسابيع على غرار لقاحي “موديرنا” و”فايزر” المخصّصين للبشر، ولم يلاحظ المسؤولون أي آثار سلبية” حتى الآن.

كانت هذه تفاصيل خبر تطعيم الغوريلات فـي كاليفورنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.