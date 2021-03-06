شكرا لقرائتكم خبر عن مرثا محروس نائبة تنسيقية شباب الأحزاب تنظم غدا لقاء موسعا مع الأهالى بسراى القبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم مرثا محروس ، عضو مجلس النواب ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، لقاء جماهيرى غدا الأحد، بسراى القبة ، للاستماع إلى مطالب و شكاوى أهالى الدائرة .

وكانت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، وعضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تقدمت بأقتراح برغبة لإعادة تطوير وصيانة كوبري سراى القبة، وذلك بناء على شكوى الكثير من المواطنين ، ونوهت عضو مجلس النواب الى أن هناك شكاوى كثيرة بسبب التكدس والحوادث وسوء حالة الفواصل الحديدية وتأثيرها على سلامة المركبات .

وشددت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، فى تصريحات سابقة أن هناك العديد من القواسم المشتركة تجمع بين شباب التنسيقية فى مقدمتها مصلحة الوطن ، مشيرة الى أن شباب التنسيقية قاموا بإجراء حوارات ميدانية فى الشوارع للتعرف عن قرب على مشكلات واحتياجات المواطنين ، وكذلك نظموا العديد من المبادرات المجتمعية، الأمر الذى خلق لدى أعضاء شباب التنسيقية مفهوم متكامل عن العمل العام .