شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة أحوال : المناهج الدراسية فى تركيا أصبحت أكثر تطرفا وتتبنى مفاهيم الجهاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة أحوال تركية المعارضة ، أن دراسة جديدة نُشرت هذا الأسبوع كشفت أن المناهج الدراسية في تركيا أصبحت أكثر تطرّفاً، مما عكس اتجاهًا سابقًا للتسامح والانفتاح الثقافي قُبيل وصول حزب العدالة والتنمية الإسلامي للحُكم ، فيما يتم تدريس رؤية دينية عرقية قومية تجمع بين العثمانية الجديدة والقومية التركية الى جانب مفاهيم الجهاد وتمجيد الاستشهاد .

وذكرت الجريدة ، أن المناهج الدراسية تناولت مفاهيم مثل "الهيمنة التركية / العثمانية على العالم"، يمتد "الحوض التركي" من البحر الأدرياتيكي إلى وسط آسيا ، فى حين أسقطت المناهج حسبما ذكرت أحوال مفاهيم الهوية والاحتياجات الثقافية للأقلية الكردية الكبيرة في تركيا .