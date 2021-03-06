"أربيل" تستعد لـ"صلاة" البابا فرنسيس التاريخية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

تستعد مدينة أربيل لزيارة البابا فرنسيس، الذي سيلقي عظة في ملعب فرانسوا حريري بالمدينة، في أول زيارة خارجية له منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

بالصور.. البابا فرنسيس يحيي أوّل قدّاس له في العراق



الزيارة المقررة في السابع من مارس، تأتي في إطار زيارة الحبر الأعظم التاريخية إلى العراق، التي ستشمل عدة محطات بجوار بغداد وأربيل.



مدير الواحة الدولية: زيارة البابا فرنسيس للعراق خطوة مكملة لما بدأته أبوظبي

منسق تنظيم قداس البابا، وكاهن أبرشية أربيل الكلدانية الكاثوليكية، الأب دنخا عبد الأحد، أشار إلى أن القداس الذي سيقام في ملعب فرانسوا حريري سيشهد حضور ١٠ آلاف مصل، رغم أنه يمكنه استيعاب 30 ألف، وسبب التخفيض هو تفشي جائحة والتمكن من تطبيق التباعد الاجتماعي، وأوضح "عبد الأحد" أنه تم الانتهاء من تسجيل أسماء الأشخاص الذين سيحضرون هذا القداس، وأن عدد البطاقات كانت محدودة، كما جرت التحضيرات اللوجستية والتنظيمية الخاصة بالقداس بالتنسيق مع حكومة الإقليم، مثل توفير أماكن الجلوس وأماكن الصلاة، وتنظيم الدخول والخروج.