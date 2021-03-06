أردوغان: تركيا ضمن أفضل 3-4 دول في صناعة "الطائرات المسيّرة"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده من بين أفضل 3-4 دول حول العالم في تصنيع الطائرات المسيرة.

وأضاف أردوغان في خطاب، عبر اتصال مرئي من قصر وحيد الدين بإسطنبول، موجه للقوات التركية المشاركة في مناورات "الوطن الأزرق 2021" في بحري إيجة والمتوسط، اليوم السبت، أضاف: "المناورات لهذا العام شاملة وأكثر قوة وتنظيما، ونختبر فيها منظومات أسلحتنا المحلية".

وتابع أردوغان قائلا: "علينا أن نكون أقوياء ليس اقتصاديا وسياسيا فحسب، بل في المجالين العسكري والدفاعي أيضا.. لا نطمع في أراضي وبحار وسيادة أي دولة، وإنما نسعى لحماية وطننا وحقوقنا".

ولفت أردوغان : "نعلم جيدا بأنهم (المتربصون بتركيا) سيستكثرون علينا وطننا الذي نعيش فيه، لو شعروا يوما أننا تعثرنا أو أصابنا الوهن".

وقال الرئيس التركي إنّ بلاده " صدرت لغاية اليوم أكثر من 130 منصة بحرية محلية بقيمة تجاوزت 3 مليارات دولار.. تركيا واحدة من 10 دول يمكنها تصميم وصناعة وصيانة سفنها الحربية".

وأكد الرئيس أردوغان أن "هدف القوات البحرية لتركيا الموجودة في مياهها الإقليمية وشتى أنحاء العالم، هو المساهمة في سلام ورفاه البشرية جمعاء".