الهند توزع 19 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

وزعت الهند، 19 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد حتى السبت.



جاء ذلك وفق بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في الهند 780 ألفا و868 جرعة في السبت، ووفقا لهذا المعدل.

ومن المتوقع أن تستغرق الهند 6.9 عام لتطعيم 75% من تعداد سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم في الهند منذ نحو 7 أسابيع.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الهند 11.2 مليون إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 157 ألفا و548 .

وتم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الهند منذ عام و5 أسابيع.

يشار إلى أن الجرعات وعدد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات وتتوقف على نوع اللقاح الذي يتم تقديمه في أي دولة، سواء كان من جرعة أو جرعتين.