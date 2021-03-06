انتقادات مستمرة لخطة عمل أردوغان فى مجال حقوق الانسان: كلام شفهى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

حملت المعارضة التركية حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان المسؤولية عن "مناخ الخوف" في تركيا، وانتقدت "خطة عمل حقوق الإنسان" التي أعلن عنها مؤخرًا، لافتا أنه كلام فقط ليس له أساس علي أرض الواقع.



وقال رئيس حزب المستقبل أحمد داوود أوغلو خلال مؤتمر صحفي مع رئيس حزب السعادة تمل كارامولا أوغلو إن "المسؤول عن بيئة المحظورات في تركيا اليوم ومناخ الخوف في البلاد هو الحكومة، أولًا نشروا الخوف ومن ثم تحدثوا عن خطة عمل حقوق الإنسان، شاركت مسبقًا مع الرأي العام كيف ينبغي أن تكون خطة عمل حقوق الإنسان".

كما اتهم داوود أوغلو خطة أردوغان بأنها حركة من الحكومة لتغيير الأخبار اليومية، وقال "يجب على الحكومة أن تكون واضحة في تحديد الدستور المدني الذي يتم النقاش حوله".

واختتم حديثه نحن نعارض بشكل أساسي دستور 12 سبتمبر (الدستور الحالي)، ومع ذلك، إذا قُلتَ إنك لا تعترف بالدستور الحالي، فيجب عليهم أولًا تحديد ما هي عناصر الدستور المدني، ومن المفيد عدم تشتيت انتباه الناس بأجندات أخرى