شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: مظاهرة للإفراج عن ناشطة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تظاهر العشرات في وسط العاصمة التونسية، اليوم (السبت) للمطالبة بإطلاق سراح ناشطة حقوقية وموقوفين تم اعتقالهم أثناء احتجاجات اجتماعية شهدتها البلاد في الشهرين الماضيين.

وتجمع المحتجون في شارع الحبيب بورقيبة ورددوا شعارات «متمسكون بإطلاق سراح الموقوفين» و«أطلقوا سراح أولاد الشعب» و«الحرية لرانية العمدوني» الناشطة المدافعة عن حقوق المرأة التي أصدر القضاء التونسي حكما بالسجن 6 أشهر بحقها لشتمها عناصر من الشرطة بعد عدم تمكنها من تقديم شكوى ضدهم.

وأوضح محامي العمدوني أن موكلته حُكمت بستة أشهر سجنا مع التنفيذ لأنها انتهكت حق موظف بالدولة، وبغرامة مالية بتسعة دنانير (3 يورو) لأنها كانت في حالة سكر.

كما يحاكم القضاء التونسي موقوفين تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات الاجتماعية التي انطلقت منتصف يناير في البلاد رغم حظر التجول الليلي الذي أقرته السلطات لمكافحة تفشي فايروس كورونا.

وكانت مجموعة من الأحزاب المعارضة ومنظمات من المجتمع المدني دعت إلى هذه المظاهرة التي جاءت للتنديد بتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي.