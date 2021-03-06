شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للصحفيين يشكر رئيس المصرف المتحد لسرعة استجابته لتغيير الصراف الآلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمد شبانة ، الأمين العام لنقابة الصحفيين ، الشكر لرئيس مجلس ادارة المصرف المتحد ، أشرف القاضى ، بعد استجابته لتغيير ماكينة الصرف الآلى التى تم ارسالها فى وقت سابق للنقابة .

وذكر الأمين العام لنقابة الصحفيين ، أنه على الرغم الضغوط التى تعرض لها فى وقت سابق، إلا أنه رفض تشغيل ماكينة الصراف الآلى لسوء حالتها بما لا يليق بنقابة الصحفيين ، حيث كان يعلوها الصدأ من كل جانب ، موضحا أنه قام بمخاطبة رئيس مجلس ادارة البنك ، والذى وجه بإرسال الماكينة الجديدة فى وقت قياسى وتم تشغيلها بمقر النقابة بالفعل .

وأكد محمد شبانة ، الأمين العام لنقابة الصحفيين أن كل ما يخص نقابة الصحفيين لابد وأن يتماشى مع مكانتها .