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الأمين العام للصحفيين يشكر رئيس المصرف المتحد لسرعة استجابته لتغيير الصراف الآلى

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القاهرة - سامية سيد - وجه محمد شبانة ، الأمين العام لنقابة الصحفيين ، الشكر لرئيس مجلس ادارة المصرف المتحد ، أشرف القاضى ، بعد استجابته لتغيير ماكينة الصرف الآلى التى تم ارسالها فى وقت سابق للنقابة .

وذكر الأمين العام لنقابة الصحفيين ، أنه على الرغم الضغوط التى تعرض لها فى وقت سابق، إلا أنه رفض  تشغيل ماكينة الصراف الآلى  لسوء حالتها بما لا يليق بنقابة الصحفيين ، حيث كان يعلوها الصدأ من كل جانب ، موضحا أنه قام بمخاطبة رئيس مجلس ادارة البنك ، والذى وجه بإرسال الماكينة الجديدة فى وقت قياسى وتم تشغيلها بمقر النقابة بالفعل  .

وأكد محمد شبانة ، الأمين العام لنقابة الصحفيين أن كل ما يخص نقابة الصحفيين لابد وأن يتماشى مع مكانتها .

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