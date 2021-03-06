صور.. محافظ دمياط في مقر تطعيم كبار السن بلقاح فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم السبت، زيارة تفقدية إلى مركز القلب والجهاز الهضمي، المخصص لتطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح فيروس كورونا.

وتفقدت المحافظ، المركز للاطمئنان على جاهزية المكانين المخصصين لحفظ وتلقي الطعوم وكذا غرف المتابعة، وتابعت إجراءات تطعيم المواطنين ممن سبق لهم التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة للحصول على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا.

أكدت الدكتورة منال عوض على حرص الدولة على تطعيم الفئات الأكثر عرضة للإصابة، لافتة إلى أنه كان قد سبق خلال الفترة الأخيرة بدء تطعيم الأطقم الطبية وفرق الرعاية الصحية في المستشفيات، ليجري بعدها تدشين حملة لتطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والتي بدأت الخميس.

وشهدت استلام المحافظة سيارتين للإسعاف ضمن ٨ سيارات جديدة مجهزة بأعلى الإمكانيات، وأنظمة العناية المركزة، لتصبح إضافة جديدة لأسطول مرفق الإسعاف بالمحافظة الذى يضم ٨١ سيارة بإجمالي ١٧ جهاز تنفس صناعي، مؤكدة أن المحافظة حريصة على دعم ذلك المرفق باعتباره ركيزة أساسية ضمن فريق مجابهة الأزمات.