الشيوخ الأمريكي يمرر مشروع قانون لحزمة إغاثة بقيمة 1.9 تريليون دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

مرر مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء السبت، مشروع قانون لحزمة إغاثة بقيمة 1.9 تريليون دولار، لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، وسط ضغط الديمقراطيين، حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية.

تمكن الديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأمريكي، من التوصل إلى اتفاق بشأن مساعدات البطالة في مشروع قانون قدمه الرئيس، جو بايدن، تبلغ قيمته 1.9 تريليون دولار، لمواجهة تداعيات جائحة كورونا

وسيؤمن الاتفاق تخفيض مستوى إعانات البطالة المنصوص عليها في نسخة مشروع القانون الذي مرره مجلس النواب، الأسبوع الماضي، لكنه ينص على تخصيص إعفاءات ضريبية جديدة.

و سيتم خفض الإعانة الأسبوعية من 400 دولار في النص الحالي إلى 300 دولار، لكنها ستمدد حتى 6 سبتمبر المقبل، بدلاً من 29 أغسطس، وستكون أول 10200 دولار معفية من الضرائب.

وسيتم تمديد الإعفاء الضريبي للشركات لمدة عام إضافي، وذلك حتى عام 2026.

وإعانات البطالة مجرد نقطة من نقاط اختلاف عديدة في مشروع القانون.