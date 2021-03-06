المملكة تدين هجوما إرهابيا استهدف مطعما بمقديشو

أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين، للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطعماً في العاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وجددت الوزارة التأكيد على موقف المملكة الرافض للعنف والتطرف والإرهاب، بجميع أشكاله وصوره، مقدمةً العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.



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