قيادي في التقدم والاشتراكية: دعمنا لتعديل القاسم الانتخابي لم يكن محط إجماع!

جدة - عبدالحي حسين - كشف قيادي بارز في حزب التقدم والاشتراكية، أن التغيير الذي عرفه موقف الحزب من تعديل القاسم الانتخابي على أساس المسجلين الذي أقره البرلمان مساء أمس الجمعة؛ “لم يكن محط إجماع داخل الحزب”.

وأوضح المصدر الذي لم يرغب في ذكر اسمه، في حديث مع “اليوم 24″، أنه “كان لدينا رأي، فإذا بنا نغيره، بعدما تبلورت أمور كثيرة ولم يحصل اتفاق بالشكل الكافي داخل المكتب السياسي”.

واعتبر أن “ضغط الزمن والوقت ومستوى النمو الديمقراطي الذي لم يستوفي الشروط المطلوبة؛ كل هذا دفع الحزب إلى القبول بذلك وتغيير موقفه”.

وشدد المصدر ذاته، على أن النقاش داخل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية كان ساخنا، وأضاف “ليس بغريب أن يأتيك هذا النوع من المقترحات، لأن الدولة بقيت في موقف المتفرج، وتركت الأحزاب تتصارع من دون الوصول إلى اتفاق”.

وأفاد المتحدث ذاته، بأن الحاجة ماسة لـ”انتقال ديمقراطي من نوع آخر، خصوصا بعدما تبين أنه لم يظهر أفق هذا الانتقال بعد أزيد من عقدين من الزمن”، مبرزا أن النظام الانتخابي “يجب مراجعته والعمل على جعله منصة للإقلاع الديمقراطي بالبلاد”.