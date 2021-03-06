الجزائر تعلن اكتشاف بؤرة جديدة لإنفلونزا الطيور شرق البلاد

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت السلطات الجزائرية، السبت، ظهور بؤرة جديدة لفيروس إنفلونزا الطيور في ولاية باتنة، شرقي البلاد.

وذكرت إدارة الفلاحة (الزراعة) بولاية باتنة، في بيان، أنه “تم تأكيد بؤرة لفيروس إنفلونزا الطيور بمنطقة سريانة في الولاية”.

وطالبت الإدارة الحكومية، مربي الدواجن بالمنطقة الحضور إلى اجتماع يعقد الأحد، بمنطقة سريانة، للاستفادة من التعليمات والتوجيهات لتفادي انتشار العدوى.

وحسب البيان، فإن هذه الإجراءات تهدف للحفاظ على الثروة الحيوانية والموارد الاقتصادية لمربي الدواجن.

ولم يذكر البيان تفاصيل إضافية حول مدى انتشار الفيروس أو أعداد الدواجن النافقة.

والشهر الماضي، أعلنت الجزائر حالة تأهب قصوى بعد إعلان المنظمة العالمية لصحة الحيوان، تسجيل بؤرة لإنفلونزا الطيور في ولاية أم البواقي شرقي البلاد (مجاورة لولاية باتنة)، رصدت نهاية يناير الماضي.

وعزت وزارة الفلاحة الجزائرية مصدر الفيروس حينها لطيور مهاجرة، وأكدت أنه “تم السيطرة على الوباء”.

وكشفت تحاليل مخبرية عن انتشار إنفلونزا الطيور في منطقة عين فكرون بولاية أم البواقي، ومست 51 ألفا و200 طير دجاج نفق أغلبها، قبل أن يتم عزل المنطقة.

وظهر الفيروس لأول مرة في 2004، وانتشر حينها في الصين وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ واليابان ولاوس وتايلاند وفيتنام.