اتحاد جنوب إفريقيا “يعلن” عن تولي موتسيبي رئاسة الكاف

جدة - عبدالحي حسين - نشر اتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم، تدوينة عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، يعلن فيها عن تولي باتريس موتسيبي رئيس نادي صن داونز، رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالتزكية، بعد انسحاب جميع منافسيه.

وقال الاتحاد الإفريقي في تدوينته: “أصبح الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيسا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعد انسحاب جميع المنافسين له على هذا المنصب”.

وفي سياق متصل، أكد اتحاد جنوب إفريقيا على أن موتسيبي أصبح رئيسا للاتحاد الإفريقي “كاف”، بعد انسحاب جميع المنافسين بشكل متفق عليه بين جميع المرشحين.

وكان أوجستن سنجور رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، والإيفواري جاك أنوما والموريتاني أحمد ولد يحيى، ينافسون موتسيبي على منصب الرئاسة، قبل إعلانهم الانسحاب من السباق.