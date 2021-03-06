عمارة: نسبة ملء السدود الكبرى بلغت 50 في المائة

جدة - عبدالحي حسين - أعلن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء والبيئة، عبد القادر عمارة، اليوم السبت، أن نسبة ملء السدود الكبرى في البلاد بلغت 50 في المائة.

وقال عمارة في تدوينة نشرها في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك: “هذا الصباح 6 مارس 2021 بلغت نسبة ملء السدود الكبرى 50%”.

وأضاف المسؤول الحكومي بأن نسبة ملء السدود الكبرى حققت ارتفاعا بحوالي 2,6 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، حيث كانت النسبة في حدود 47,4%، خلال الفترة نفسها.

يذكر أن مختلف المناطق المغربية شهدت خلال العام الجاري تساقطات مطرية وثلجية مهمة، ساهمت في إغناء الفرشة المائية وإنعاش حقينة سدود المملكة.