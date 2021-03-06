البوفتيني قريب من العودة إلى التداريب الجماعية والرامي يخضع لفترة نقاهة

جدة - عبدالحي حسين - اقترب مدافع حسنية أكادير لكرة القدم، سفيان البوفتيني من العودة إلى التداريب الجماعية رفقة الفريق، بعدما عاد إلى التداريب بشكل انفرادي لاسترجاع لياقته البدنية.

وأشار بلاغ الفريق السوسي، إلى أن سفيان بوفتيني عاد إلى العمل بصالة تقوية العضلات منذ يوم الثلاثاء الماضي، وفق برنامج المعد البدني والعمل على العشب انطلاقا من اليوم السبت بشكل منفرد، قبل الانضمام إلى التدريبات الجماعية بداية الأسبوع القادم .

وفي سياق ذاته، منح الجهاز الطبي للفريق الأول بنادي حسنية أكادير 10 أيام راحة للاعب ياسين الرامي، الذي تعرض للإصابة في مباراة الحسنية ونهضة الزمامرة، برسم الجولة الثامنة .

وحسب بلاغ الفريق، العميد الرامي، سيخضع لفحص بالأشعة فوق الصوتية يوم الخميس القادم 11 مارس، في انتظار التعرف على نتيجة الفحص، وفي حال ما سارت الأمور بالشكل الإيجابي سيبدأ تدريباته في اليوم الموالي.