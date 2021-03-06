الجيش الملكي يطمح إلى الالتحاق بالصفوف الأمامية في مواجهته لبركان

جدة - عبدالحي حسين - يواجه فريق الجيش الملكي لكرة القدم، نظيره نهضة بركان، بالملعب البلدي لبركان، بداية من الساعة الخامسة والربع مساء، في قمة الجولة التاسعة، من البطولة الاحترافية في قسمها الأول.

ويسعى الجيش للالتحاق بالصفوف الأمامية، إن تمكن من تحقيق الفوز على بركان، بحيث يمكنه كسب النقاط الثلاث من احتلال الرتبة الثالثة بـ13 نقطة، إن خسرت فرق المغرب الفاسي، ويوسفية برشيد، وأولمبيك آسفي مبارياتها.

ويطمح نهضة بركان إلى تقليص الفارق بينه وبين الرجاء، والوداد، إلى أربع نقاط ولو مؤقتا، إن تمكن من تحقيق الفوز في مباراته اليوم أمام الجيش، وسيحاول أبناء السكيتوي تجنب الخسارة التي من شأنها أن تعقد أمور الفريق في سلم ترتيب البطولة، بحيث أن افتقاده لنقاط المباراة سيجعله يتأخر بخمس رتب، إن حققت الفرق الأخرى الفوز في مبارياتها؛ أي من الممكن أن تقوده الخسارة إلى احتلال الرتبة السابعة، أو الثامنة، أو التاسعة، فيما الفوز سيثبته في مركزه الثالث، بعيدا عن الحسابات المعقدة.

ويحتل الجيش الملكي الرتبة السابعة بعشر نقاط، فيما يحتل نهضة بركان الرتبة الثالثة بإحدى عشرة نقطة.