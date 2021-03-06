السيول تغمر مدينة “القصر الصغير” وأنباء عن غرق أحد المواطنين

جدة - عبدالحي حسين - غمرت السيول عددا من أحياء مدينة القصر الصغير القريبة من ميناء طنجة المتوسطي، بسبب التساقطات المطرية الكبيرة التي شهدتها صباح اليوم السبت.

ووفق مصادر محلية، فإن هناك حديثا عن غرق أحد المواطنين بسبب السيول التي اجتاحت المنطقة؛ في الوقت الذي جرى إنقاذ شخصين اثنين.

وتأتي هذه الأنباء عقب إصدار المديرية العامة للأرصاد الجوية، نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، أكدت فيها أن زخات قوية محليا رعدية، (من 60 إلى 80 ملم)، ستهم اليوم عددا من مناطق الشمال، من بينها إقليم الفحص-أنجرة الذي تقع فيه القصر الصغير، كما توقعت الأرصاد الجوية إمكانية أن تتجاوز التساقطات هذه المقاييس محليا.

وكانت مدينة تطوان قد شهدت قبل أيام، تساقطات مطرية غزيرة أدت إلى فيضانات وسيول خلفت خسائر مادية في عدد من أحياء المدينة.