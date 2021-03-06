‏الارياني يكشف عن جرائم مليشيا الحوثي الإيرانية

محمد الفلاح - السبت 6 مارس 2021

اكد وزير الاعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني ان تجارب اليمنيين مع مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران منذ نشأتها تؤكد أنها لا تفهم سوى لغة القوة.



واوضح معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، أن مليشيا الحوثي لن تنصاع لدعوات وجهود التهدئة ووقف إطلاق النار والانخراط في مسار لبناء السلام على قاعدة المرجعيات الثلاث، إلا تحت ضغط عسكري وسياسي، وهو ما يجب أن يستوعبه المجتمع الدولي‏.

واشار الارياني الى ان مليشيا الحوثي ومنذ انقلابها على الدولة لم تجلس على طاولة حوار إلا تحت الضغط العسكري، الاولى عندما سيطر الجيش الوطني على فرضة نهم المدخل الشمالي للعاصمة المختطفة صنعاء، والثانية عندما اقتربت القوات المشتركة من السيطرة على مدينة الحديدة وذهب الحوثيين للتفاوض في السويد‏.

واضاف الارياني: "في كل جولات التفاوض التي شاركت فيها مليشيا الحوثي لم تكن جادة في الوصول لحل سلمي للازمة، وكان الجلوس على طاولة الحوار مجرد مناورة لالتقاط الأنفاس وترتيب صفوفها وتجنيد المزيد من المغرر بهم، والعودة للتصعيد العسكري تنفيذا للاجندة الايرانية وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة‏".

وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة بعدم إضاعة المزيد من الوقت والجهد في محاولات عبثية لإقناع قيادات مليشيا الحوثي بالجنوح للسلم فيما دماء اليمنيين تنزف ومعاناتهم تتفاقم جراء تصعيدها العسكري.

داعيا الى تحرك دولي جاد لدعم جهود الدولة لبسط سيطرتها وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من ايران، ووضع حد للمعاناة الانسانية المتفاقمة، وتوفير الحياة التي يستحقها اليمنيين.