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البابا فرنسيس يحضر قداسا في كاتدرائية مار يوسف بالعاصمة العراقية بغداد

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محمد الفلاح - السبت 6 مارس 2021

وصل البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، السبت، إلى كاتدرائية مار يوسف في العاصمة العراقية بغداد، لإقامة قداس.

 

وبدأ البابا فرنسيس، السبت، في اليوم الثاني من زيارته التاريخية إلى العراق، بإحياء أوّل قدّاس له في البلاد بكاتدرائية مار يوسف في بغداد، بحضور الرئيس العراقي ومسؤولين ومصلين جلسوا بشكل متباعد التزاما بالقواعد الصحية الهادفة لاحتواء وباء (كوفيد-19).

 

وللمرة الأولى، يحيي الحبر الأعظم قداسا بالطقس الشرقي الكلداني، وتتخلله صلوات وتراتيل باللغتين العربية والآرامية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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