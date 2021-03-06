برلماني تونسي يدعو لتحرير البلاد من حكم الإخوان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا النائب التونسي المعارض منجي الرحوي، اليوم السبت، إلى تحرير البلاد من احتلال الإخوان، وإسقاط منظومة الحكم التي تسيطر عليها.

وقال الرحوي في تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه لابد أن يواجه الشعب التونسي تفشّي منظومة الفساد والإفساد في البلاد، وعليهم التصدي لها واستعادة دولتهم وبلدهم ومستقبلهم".

وأكد النائب البرلماني التونسي المعارض أن "دور الشارع في تعديل موازين القوى هو الأهمّ، مذكرا بنجاح التونسيين في إسقاط حكومة 2013 الإخوانية.

الرحوي طالب المسيطرين على مقاليد الحكم بإطلاق سراح التونسيين ووقف استنزافهم طاقاتهم، وتحت شعار "أطلقوا سراح تونس" قاد البرلماني المعارض اليوم مسيرة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.

وتابع: "لابد من الذهاب إلى انتخابات مبكرة في 2022، بعد تعديل القانون الانتخابي الحالي في تونس"، مشددا على أن البرلمان الحالي تحت رئاسة الغنوشي لن ينجح في تحقيق تغييرات فارقة للتونسيين".

يذكر أن الشارع التونسي ينتفض منذ مدة ضدّ حركة النهضة الإخوانية وداعميها، مطالبا بحل برلمان الإخوان ومحاسبة من فيه، وتغيير نظام الحكم البرلماني.

وكان رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، رفض في وقت سابق السبت، الاستقالة من منصبه لنزع فتيل أزمة سياسية حادة في البلاد.

وجاء هذا الموقف رغم ربط رئيس البلاد، قيس سعيد، الانخراط في حوار وطني باستقالة رئيس الوزراء المدعوم من حركة النهضة الإخوانية.

وفي تصريحات صحفية، قال رئيس وزراء تونس إن ربط سعيد استقالته بالحوار "كلام لا معنى له"، مؤكدا أنه "لن يستقيل ولن يتخلى عن مسؤولياته تجاه البلاد"، على حد قوله.

وتابع: "استقالتي غير مطروحة البتة"، مضيفا أن "تونس تحتاج إلى الاستقرار وإلى حكومة تستجيب لتطلعات التونسيين".

وزاد هذا التصريح من نيران الصراع بين رئيس الحكومة وقصر قرطاج حسب العديد من المراقبين الذين رأوا أن "الأزمة السياسية في تونس تسير نحو مزيد من التعقيد".