البابا فرنسيس يحضر قداسا في كاتدرائية مار يوسف بالعاصمة العراقية بغداد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

وصل البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، السبت، إلى كاتدرائية مار يوسف في العاصمة العراقية بغداد، لإقامة قداس.



وبدأ البابا فرنسيس، السبت، في اليوم الثاني من زيارته التاريخية إلى العراق، بإحياء أوّل قدّاس له في البلاد بكاتدرائية مار يوسف في بغداد، بحضور الرئيس العراقي ومسؤولين ومصلين جلسوا بشكل متباعد التزاما بالقواعد الصحية الهادفة لاحتواء وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وللمرة الأولى، يحيي الحبر الأعظم قداسا بالطقس الشرقي الكلداني، وتتخلله صلوات وتراتيل باللغتين العربية والآرامية.