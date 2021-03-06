شكرا لقرائتكم خبر عن «ديوا» تفوز بجائزة تحدي المؤسسة الأوروبية للجودة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”:

فازت هيئة كهرباء ومياه دبي بجائزة «تحدي المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة» لعام 2021 لدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وأعرب سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة عن سعادته بفوز الهيئة بهذا التحدي العالمي، الذي يسلط الضوء على جهود الهيئة في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لبناء بيئة أكثر استدامة، وتطوير حلول طويلة الأمد للتحديات بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة، التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030. وأضاف الطاير: «إن جائزة تحدي المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة لعام 2021 تتوج مساعينا الدؤوبة لدعم جهود الإمارات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17، والالتزام برؤية الهيئة كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، وبصفتها أحد أعضاء الميثاق العالمي للأمم المتحدة، تدعم الهيئة دور المنظمة الدولية، حيث تتواءم خططها ومبادراتها وبرامجها مع أهداف الأمم المتحدة» وأشاد الطاير بجهود المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة في دعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، بما يسهم في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع. وتعقيباً على الفوز بالجائزة، ثمن الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة جهود هيئة كهرباء ومياه دبي ودورها الفاعل في المساهمة في تحقيق مستهدفات «رؤية الإمارات 2021» بتحقيق الاستدامة على مستوى القطاعات، ووفاء الدولة بالتزامها الدولي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. من جهته، قال راسل لونجمير الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة: «تسعى هيئة كهرباء ومياه دبي إلى الابتكار في جميع أعمالها من أجل تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها، وتعد مشروعات الهيئة متميزة وريادية على مستوى العالم في مختلف جوانب التحدي بالمقارنة مع العديد من المؤسسات العالمية».