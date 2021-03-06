شكرا لقرائتكم خبر عن «القاسمية» تُطلع سفير غامبيا على برامجها التعليمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أطلع الدكتور عواد الخلف، القائم بأعمال مدير الجامعة القاسمية، سفير جمهورية غامبيا لدى الإمارات، فانسو بوجانغ، على مختلف البرامج التعليمية المقدمة للطلبة الدارسين في الجامعة وبرامج الرعاية الشاملة في إطار استراتيجية الجامعة، وذلك خلال استقباله، السفير، السبت بمكتبه في مقر الجامعة بمدينة الشارقة، بحضور مدير مكتب العلاقات الدولية واستقطاب الطلبة الدكتور زكريا نوح.

وتبادل الطرفان الحديث حول القضايا العامة التي تهدف لخدمة الطالب والعملية التعليمية في الجامعة، حيث تطرق الأستاذ الدكتور عواد الخلف إلى رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، رئيس الجامعة في إنشاء الجامعة وما توفره من فرص تعليمية في العلوم الأكاديمية والشرعية في مختلف التخصصات، وتأهيل الطلبة للعودة إلى أوطانهم والمساهمة في ازدهارها.

وأشار إلى ما توليه الجامعة من اهتمام ورعاية لكافة الطلاب والطالبات القادمين من مختلف دول العالم، وما تُبديه إدارة الجامعة والكادر الإداري إلى جانب الهيئة التدريسية من عناية بالطلبة، وتوفير أفضل الخدمات التعليمية والمناشط المصاحبة ليكون خريج الجامعة مؤهلاً وفق أعلى المستويات.

وتناول الدكتور عواد الخلف ما قامت به الجامعة من تحديث أنظمة القبول ووضع اللوائح الخاصة بالطلاب، للتسهيل على الطلاب وخدمتهم.

وأشاد فانسو بوجانغ، سفير جمهورية غامبيا، بالجامعة وما تقدمه للطالب، ورفع نيابة عن رئيس وشعب بلاده، الشكر الجزيل لصاحب السمو حاكم الشارقة، رئيس الجامعة .

وبعد نهاية اللقاء أجرى السفير لقاء مع الطلبة الغامبيين في الجامعة، اطلع خلاله على القضايا المتعلقة بهم من جميع النواحي.