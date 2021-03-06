«نيابة ديرة» تحيل 12525 قضية حتى نهاية سبتمبر 2020

دبي: محمد ياسين

كشف المستشار يوسف محمد فولاد، المحامي العام الأول، رئيس نيابة ديرة في النيابة العامة بدبي، عن إجمالي القضايا التي أحالتها نيابة ديرة إلى المحكمة حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي، والتي بلغت 12525 قضية تنوعت بين قضايا شيكات مرتجعة واعتداءات بسيطة والسرقة وغيرها من القضايا، مشيراً إلى تنوع القضايا حيث إن منطقة اختصاص نيابة ديرة تتنوع بين مناطق تجارية وصناعية وسكنات عمال وأن نيابة ديرة تغطي اختصاص نصف إمارة دبي حيث يشمل اختصاص النيابة مراكز شرطة نايف والمرقبات والراشدية والقصيص. وأوضح المستشار فولاد في حديث خاص لـ ”الخليج 365” أن عدد أعضاء نيابة ديرة 36 عضواً قاموا بالفصل في 1763 جنحة بالأمر الجزائي عن بعد من ضمنها 292 جنحة بقضايا اليوم الواحد، كما حفظت النيابة 410 جنحات بسبب عدم الاختصاص أو غيره خلال نفس الفترة. وأكد أن نيابة ديرة تمكنت خلال فترة جائحة كورونا من التعامل مع الوضع بشكل سلس من خلال إنجاز عملها والتحقيق عن بعد وبينت مؤشرات الأداء لتلك الفترة قدرة الكوادر القانونية والفنية في النيابة على القيام بواجبها وإنجاز كافة القضايا بشكل سريع. إمكانيات وقال إن القيادة وضعت بين أيدينا كافة الإمكانيات للقيام بالعمل عن بعد والتحقيق خلال جائحة كورونا، حيث تم تجهيز الغرف الخاصة بأعضاء النيابة بالكاميرات بالإضافة إلى التعاون مع الشركاء في الشرطة من خلال تزويد التواقيف في المراكز بالكاميرات وغيرها من الوسائل التي ساهمت في إنجاز تلك العملية، وذلك بتعليمات ومتابعة مباشرة من النائب العام المستشار عصام عيسى الحميدان. تقنيات ذكية وأشار إلى جاهزية النيابة العامة في مواجهة الظروف الاستثنائية التي شهدها العالم خلال فترة كوفيد -19 ما أدى إلى استمرارية أعمالها وفق أعلى المعايير التقنية؛ حيث إن جميع الخدمات مؤتمتة بأنظمة وتقنيات ذكية ومتطورة، وبات ملحوظاً أن التحول الرقمي في نيابة دبي ساعد بشكل كبير في تجاوز تداعيات الأزمة، فقد أظهرت هذه التجربة الطارئة مدى تكيفنا في ضوء استحداث النظام الجديد في حكومة دبي ألا وهو العمل عن بعد، حيث فعلنا بشكل كبير أنظمتنا وإجراءاتنا التقنية لتخدم عملنا القضائي وتضمن استمرار تلبية مصالح وحقوق الأفراد. وأكد المستشار فولاد أن هناك تعاوناً كبيراً مع الشركاء الاستراتيجيين في الشرطة والمحاكم وجميع المؤسسات والجهات وتمكنا خلال فترة الجائحة من تنفيذ مبادرات مجتمعية لتوعية أفراد المجتمع ومن ضمنها ورش عمل ومحاضرات توعوية عن الجرائم الإلكترونية التي سادت خلال فترة الحجر الصحي حيث تم عمل تلك الورش عن بعد مع عدد من الدوائر الحكومية. قضايا الشيكات وعن انتشار قضايا جديدة خلال الجائحة أوضح المستشار محمد حسن عبد الرحيم المحامي العام في نيابة ديرة، أن نوعية القضايا لم تختلف ولكن زادت بعض قضايا الشيكات المرتجعة وبعض القضايا المالية والاعتداءات البسيطة التي كانت تقع في سكنات العمال ولاحظنا انخفاض عدد كبير من قضايا الاحتيال وخيانة الأمانة. وأكد أنه تم التعاون مع بعض الأطراف في القضايا وإعطاؤهم الفرص والمهل المحددة ومساعدتهم لحل بعض قضايا الشيكات المرتجعة للمتعثرين الذين فقدوا وظائفهم نتيجة الوضع الراهن، كما نعمل على مراعاة الجانب الإنساني لتلك القضايا ونحاول حلحلة الأمور بالتعاون مع الشركاء. تسهيل الإجراءات وذكر المستشار عبد الرحيم أن النيابة فعلت عدداً من المبادرات خلال الجائحة التي كفلت تسهيل الإجراءات على المتعاملين من ضمنها الكفالة الذكية التي ضمنت عدم حجز الجواز وإنما فقط المنع من السفر بالإضافة إلى النظر في طلبات المتعاملين إلكترونياً وإنجازها بشكل سريع، حيث كان أعضاء النيابة يقومون بالرد على طلبات المتعاملين إلكترونياً وعلى مدار الساعة مشيراً إلى زيادة وتيرة نسبة إنجاز المعاملات خلال فترة الحجر الصحي. وعن أبرز القضايا التي نظرتها نيابة ديرة خلال الجائحة، قضية اعتداء متبادل بين حوالي 40 شخصاً من الجنسية الإفريقية والآسيوية بسبب المشروبات الكحولية وبيعها وتم التعامل معهم من قبل الأجهزة الأمنية وضبطهم وإحالتهم إلى النيابة العامة التي فتحت تحقيقاً معهم انتهى بإحالتهم إلى المحكمة. قضايا غريبة ومن أبرز القضايا الغريبة التي مرت على النيابة العامة أيضاً قضية شاب من الجنسية الآسيوية كان على علاقة غرامية مع إحدى الشابات من جنسيته وبعد أن وقع خلاف بينهما ابتعدت عنه وحاول مصالحتها عدة مرات إلا أنها رفضت العودة إليه وبدأت علاقة غرامية مع آخر ما أغضب ذلك الشاب فقام بالاتصال بها وتهديدها بأنه سوف يرتكب ضدها وضد الشاب الآخر عملاً مشيناً، وبالفعل قام بمراقبتها وعندما علم بمكان سكنها وسكن صديقها الجديد راقب مركبته وأشعل النار فيها وتم القبض عليه والتحقيق معه وإحالته إلى المحكمة. الجمعية الدولية وأضاف المستشار محمد حسن عبد الرحيم، أن النيابة العامة، عضو في الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة، ويتم من خلال الجمعية عرض الخبرات والابتكارات المتقدمة في مجال التحقيق الإلكتروني والتحقيق عن بعد والإذن الذكي وقضية اليوم الواحد والأمر الجزائي للاستفادة من هذه التجارب على المستوى الدولي ونقل الخبرات إلى النيابات الأخرى وذلك من خلال المؤتمرات الدولية التي تنظمها الجمعية.

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