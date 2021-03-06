شرطة دبي تفوز بجائزة تحدي المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة

دبي - ”الخليج 365”

رفعت القيادة العامة لشرطة دبي أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، بمناسبة فوز القيادة العامة لشرطة دبي بجائزة تحدي المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM عن فئة «التنوع والاندماج والمساواة بين الجنسين لعام ٢٠٢١»، وذلك عن مبادرات مجلس الشرطة النسائي لإسعاد المجتمع التي ساهمت في تمكين وتعزيز دور المرأة الإماراتية واندماجها في العمل الشرطي على صعيد العمل الأمني وإسعاد المجتمع.

وأثنى الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي على جهود مجلس الشرطة النسائي لإسعاد المجتمع في تحقيق الجائزة النوعية التي تضاف إلى سجل إنجازات شرطة دبي خاصة في تمكين وتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات والتخصصات الشرطية، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تحقيق التنوع والاندماج والمساواة بين الجنسين في مختلف التخصصات الشرطية وذلك في إطار حرصها الدائم على تحقيق التوجهات الحكومية ضمن مؤشر الإمارات للتوازن بين الجنسين.

تمكين وتعزيز

ومن جانبه، أكد اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، أن الفوز بالجائزة الأوروبية يأتي تتويجاً للجهود التي بذلها مجلس الشرطة النسائي لإسعاد المجتمع في العمل على تمكين وتعزيز دور المرأة في العمل الشرطي.

وبدوره، أوضح العميد الشيخ محمد عبد الله المعلا مدير الإدارة العامة التميز والريادة، أن الحصول على الجائزة يأتي بعد تطبيق مجلس الشرطة النسائي لإسعاد المجتمع لأعلى معايير الجودة في المبادرات التي استخدمت لتعزيز التوازن بين الجنسين وتحقيق التنوع والاندماج.

مشاركة شرطة دبي

وحول مشاركة شرطة دبي في الجائزة، قالت الرائد خبير العنود السعدي رئيس مجلس الشرطة النسائي لإسعاد المجتمع، إن شرطة دبي قدمت ملفاً كاملاً حول التنوع والاندماج والمساواة بين الجنسين في شرطة دبي، تناول الحديث عن تاريخ عمل المرأة في شرطة دبي والمهام التي تولتها، واستعرض دور مجلس الشرطة النسائي لإسعاد المجتمع الذي يضم 22 عضواً، وأهدافه ومساهماته في مشاركة العنصر النسائي في العمل الأمني وإسعاد المجتمع.

ولفتت إلى أن ملف شرطة دبي المنافس في الجائز تناول دور المرأة الفاعل في تنفيذ المشاريع والمبادرات الأمنية وإطلاق المبادرات التي تنشر روح الإيجابية وتضمن سعادة العنصر النسائي، وتساهم في تحفيز المرأة على الابتكار والابداع، وتلبية احتياجاتها.