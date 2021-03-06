شكرا لقرائتكم خبر عن دور السينما تعود بطاقة محدودة في نيويورك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعيد افتتاح دور السينما في مدينة نيويورك، أمس الأول الجمعة، بعد ما يقرب من عام من الإغلاق بسبب جائحة «كوفيد- 19»، في إشارة مشجعة لسكان المدينة على أن الحياة قد تبدأ في العودة إلى طبيعتها مرة أخرى. وفتحت دور السينما بطاقة 25% مع ما لا يزيد على 50 شخصاً لكل دار التزاماً بإرشادات ولاية نيويورك التي أعلنها أندرو كومو، حاكم الولاية في فبراير/شباط الماضي. وسيتعين على رواد السينما وضع كمامات والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وسيتم تشجيعهم على استخدام المناديل المطهرة والمطهرات، التي يتم وضعها في جميع أنحاء دور السينما. وأدى الإغلاق الذي استمر نحو عام والذي تم فرضه لمنع انتشار «كوفيد-19» إلى إلحاق الضرر بمؤسسات تشغيل المسارح والسينما في جميع أنحاء البلاد. ومن جانب آخر، أعطى مسؤولو الصحة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، الضوء الأخضر يوم الجمعة لديزني لاند التابعة لوالت ديزني وغيرها من المتنزهات الترفيهية لاستئناف نشاطها بطاقة محدودة ابتداء من أول إبريل/نيسان بعد إغلاق دام نحو عام بسبب جائحة فيروس كورونا. وقالت وزارة الصحة في كاليفورنيا إن السعة ستكون قاصرة على ما يتراوح بين 20 % و30 %. وقال كين بوتروك، رئيس منتجع ديزني لاند، في بيان إن القرار يعني «إعادة آلاف الأشخاص إلى العمل ومساعدة الأعمال التجارية المجاورة ومجتمعنا بأكمله». (وكالات)