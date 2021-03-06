شكرا لقرائتكم خبر عن مركز نايف يعثر على طفل إفريقي تائه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سومية سعد

عثر مركز نايف على طفل إفريقي تائه يبلغ من العمر 10 سنوات، ضل طريقه في المنطقة، وأوصله إلى أهله سالماً. وتعود التفاصيل عندما شاهد أحد أفراد المجتمع طفلاً يبكي ويتجول في المنطقة وحيداً حافي القدمين، فقام بتسليمه إلى المركز، وبسؤاله أكد أنه لا يعرف أين يسكن، ولم يتمكن من الحصول على بيانات حول اسمه أو أي شيء عنه، وبعد لحظات تعرف إليه أحد أفراد الدوريات الذي أكد أنه كان يراه يلعب في إحدى المناطق بنايف، وفي الحال وبعد البحث والتحري في المنطقة تم التعرف إلى الشارع الذي يسكن فيه، وبدورها قامت شعبة التواصل مع الضحية بالتعاون مع دورية المركز، بالبحث والاستفسار من إحدى البقالات الموجودة في المنطقة، وتم التعرف إلى ذوي الطفل خلال دقائق، وقامت الملازم نوف خالد أهلي بتوصيله إلى أسرته التي كانت تبحث عنه، حيث أفادت أسرته أن الطفل خرج عندما وجد الباب مفتوحاً أثناء انشغال الأم وخروج الأب من المنزل، ولم يعرف طريق العودة، وأن الأم أدركت عدم وجود الطفل، وبحثت عنه ولم تجده.