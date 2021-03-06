شكرا لقرائتكم خبر عن محمد تيسير مطر يتلقى نائب محافظ القاهرة لإيجاد حلول عاجلة لشكاوى المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع صباح اليوم السبت، النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين عام حزب إرادة جيل، بالمهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، للحديث حول أهم المشكلات التي تحتاج إلى حلول عاجلة، بمحافظة القاهرة وأحياء دار السلام والبساتين.

وطلب النائب محمد تيسير مطر، من المهندسة جيهان عبد المنعم، حل مشكلة عدم التزام "جمعية صقر قريش" بتنفيذ أعمال الرصف والتشجير بالمنطقة، على الرغم من الحصول على أسعار هذه الخدمات.



لقاء النائب محمد تيسير مطر مع نائب محافظ القاهرة

كما جرى الحديث حول مشكلة المطب الصناعي الموجود أمام بنك القاهرة بكورنيش مصر القديمة، والذي يتسبب في حوادث وتلفيات بالمركبات، نظرًا لعدم مطابقته للمواصفات، مطالبا بضرورة تكثيف معايير الأمان بوجود لوحات إرشادية مضيئة قبل المطب بمسافة كافية، مع تلوين المطب بعاكس فسفوري.

وتطرق "مطر" خلال الاجتماع لمشكلة الزحام المروري بمنطقة دار السلام، مشددا على أهمية نقل سوق دار السلام وموقف الميكروباص لحل الأزمة بشكل نهائي.

ووعدت المهندسة جيهان عبد المنعم ، بإيجاد حلول للمشكلات التى ذكرها النائب محمد تيسير مطر، مؤكدة اهتمامها بمنطقة دار السلام والبساتين، كونها منطقة ذات كثافة سكانية مرتفعة، ومن المهم أن يحظى هذا العدد الكبير من المواطنين بالخدمات اللائقة، وقد حضر الاجتماع السيد عبد العزيز حسن، مدير إدارة البساتين ودار السلام التعليمية.



