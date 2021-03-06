«الصحة العالمية»: كورونا سيخلف تداعيات نفسية أكبر من الحرب العالمية

■ السعودية تخفف بعض القيود المرتبطة بكورونا

■ قطر تسمح بسفر المطعمين دون الخضوع للحجر الصحى

■ تقليص ساعات حظر التجول فـي تونس

■ كندا تجيز لقاح جونسون آند جونسون

■ بيع وسائل فحوص كورونا ذاتيا فـي المتاجر الألمانية

■ خطة صينية لتطعيم 560 مليون بحلول يونيو

■ اليابان تسجل أول حالة لفرط الحساسية من لقاح «فايزر»

جنيف ـ عواصم ـ الخليج 365 ـ وكالات: توقع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسوس إن يخلف فيروس كورونا تداعيات نفسية أكبر مما سببته الحرب العالمية الثانية. وأشار جبريسوس في إحاطة المنظمة اليومية أنه تم حتى الآن توزيع أكثر من 20 مليون جرعة من لقاحات كورونا عبر منصة كوفاكس. وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” حذرت من تداعيات خطيرة للوباء على الصحة العقلية للأطفال. وأوضح تقرير صادر عن المنظمة الدولية إن طفلا واحدا على الأقل من بين كل سبعة أطفال أو 332 مليونا على مستوى العالم، عاشوا في ظل سياسات الحجر المفروضة والبقاء في المنزل لمدة تسعة أشهر على الأقل منذ بداية جائحة كورونا، يأتي ذلك فيما بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا عالميا 116 مليونا و768 ألفا و487 حالة بحسب بيانات موقع وورلد ميترز.

خليجيا، ذكرت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن مصدر بوزارة الداخلية إن المملكة ستخفف القيود المتعلقة بفيروس كورونا على الترفيه والفعاليات وستعيد فتح دور السينما وصالات الألعاب الرياضية والمراكز الرياضية اعتبارا من اليوم الأحد. بدورها أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل 14 حالة وفاة و2959 إصابة جديدة . من جهتها قالت وزارة الصحة القطرية إنه بإمكان الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكورونا السفر والرجوع لقطر دون الخضوع للحجر الصحى حين العودة من السفر. الى ذلك، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الصحة التونسية نصاف بن علية، أنّه تقرّر التخفيف في الإجراءات المتعلقة بمكافحة كورونا. وأوضحت المتحدثة خلال مؤتمر صحفي أنه تقرر تقليص ساعات حظر التجول ليصبح من الساعة العاشرة مساء إلى الخامسة صباحا. من جهتها أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 420 إصابة جديدة بفيروس كورونا. بينما أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 579 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 وفاة.

دوليا، رخصت هيئة الصحة الكندية استخدام لقاح “جونسون آند جونسون” الأميركي ضد فيروس كورونا بجرعة واحدة، حيث إن من المقرر أن تصل 10 ملايين جرعة إلى كندا حتى سبتمبر المقبل. الى ذلك، بدأ اعتبارا من أمس السبت بيع وسائل فحوص كورونا ذاتيا على نطاق واسع في متاجر التجزئة بألمانيا. ويمكن للمستهلكين شراء وسائل اختبار الإصابة بكورونا لدى سلسلة متاجر “ألدي” بمجرد دفع ثمنها مباشرة.

آسيويا، تخطط الصين لتطعيم 40 في المئة من مواطنيها بلقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد بحلول شهر يونيو المقبل، وذلك ضمن جهودها لمكافحة الفيروس. في السياق كشفت وزارة الصحة اليابانية عن تسجيل أول حالة لفرط الحساسية الحاد، التي تصيب أجهزة حيوية بالجسم، ناجمة عن التطعيم بلقاح “فايزر” طبقا لما ذكرته صحيفة “جابان تايمز” اليابانية.