المفوضية الأوروبية تؤكد أحقية دول الاتحاد بشراء اللقاحات الروسية والصينية

بروكسل ـ وكالات: أعلنت المفوضية الأوروبية عن أحقية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشراء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد من الشركات المصنعة الأخرى بشكل مستقل. وأوضحت المفوضية الأوروبية “بأنه يتعين على دول الاتحاد الأوروبي عدم إجراء مفاوضات موازية لتوريد اللقاحات المضادة لفيروس “كورونا” المستجد مع الشركات المصنعة التي أبرمت عقود شراء مركزية برعاية المفوضية الأوروبية، لكنها تملك كل الحق في شراء اللقاحات من الشركات المصنعة الأخرى بشكل مستقل”.

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